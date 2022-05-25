الصين تحتج على قمة تحالف كواد

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بكين- (جيجي برس) - احتجت وزارة الخارجية الصينية مساء الثلاثاء على اجتماع زعماء مجموعة الحوار الأمني الرباعي -المعروفة اختصار بتحالف ”كواد“ (Quad)- الذي يضم اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند والذي عقد في طوكيو في نفس اليوم.

وقالت الوزارة إن ليو جينسونغ، المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية لديها قدم احتجاجًا صارمًا على خطاب وإجراءات الجانب الياباني الخاطئين وأبدى استياءا شديدًا ومخاوف جدية في اجتماع طارئ مع فوميو شيميزو ، المبعوث الياباني فوق العادة والوزير المفوض الياباني إلى الصين.

قال الجانب الياباني إن شيميزو أبلغ ليو أن بلاده لا يمكنها قبول احتجاج الجانب الصيني.

في اجتماع يوم الثلاثاء، أكد قادة المجموعة الرباعية أن بلادهم تعارض بشدة أي أعمال قسرية، مع الأخذ في الاعتبار على ما يبدو صعود الصين في المنطقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)