اليابان تبدا في إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - بدأت في اليابان يوم الأربعاء إعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا، بهدف منع تطور الأعراض الشديدة، وتستهدف فقط الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا والذين يعانون من حالات مرضية معينة.

يتعين على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر العمل على الحصول على الجرعة الرابعة، أو الجرعة الثانية المعززة ضد فيروس كورونا الجديد في إطار برنامج التلقيح الطارئ الممول من القطاع العام، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل بكامل طاقته في يونيو/ حزيران أو بعد ذلك.

سيتم إعطاء الجرعة الرابعة للأشخاص المستهدفين بعد خمسة أشهر أو أكثر من الجرعة الثالثة. يتم استخدام لقاحات فايزر وموديرنا في برنامج التطعيم الرابع.

تشمل الشروط الأساسية المنصوص عليها في البرنامج مثل الأهلية مرض السكري وأمراض القلب والكبد المزمنة والسمنة. مؤهل أيضًا الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة لأسباب مثل تلقي علاج السرطان. يمكن أيضا الحصول على الجرعة الرابعة إذا رأى الأطباء أنهم معرضون لخطر الإصابة بأعراض حادة بمجرد إصابتهم بفيروس كورونا.

الأشخاص الأصحاء الذين تبلغ أعمارهم 59 عامًا أو أقل، بما في ذلك المهنيين الطبيين، غير مؤهلين للبرنامج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)