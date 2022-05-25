كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

أخبار اليابان

سيؤول 25 مايو (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وتقول الحكومة اليابانية إنه يعتقد أن اثنين منهم قد سقطا بالفعل في البحر.

أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليماته للمسؤولين الحكوميين بجمع المعلومات ذات الصلة، وتوفير المعلومات الضرورية للجمهور وضمان سلامة الطائرات والسفن.

جاءت أحدث عمليات إطلاق الصواريخ فور انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن من رحلته إلى كوريا الجنوبية واليابان يوم الثلاثاء. وخلال محادثات بايدن مع كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، التي عقدت بشكل منفصل، أكد القادة على أهمية التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الرد على تهديدات كوريا الشمالية.

أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان أيضًا في 12 مايو/ أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)