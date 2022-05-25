أكثر من 6 آلاف شخص سيموتون في حال وقوع زلزال عنيف محتمل في طوكيو

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت حكومة العاصمة اليابانية يوم الأربعاء إن ما يصل إلى 6100 شخص سيلقون مصرعهم في طوكيو في حالة وقوع زلزال قوي محتمل يقع مباشرة تحت الجزء الجنوبي من قلب العاصمة اليابانية.

وقالت حكومة العاصمة أيضًا إنه في حالة وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة، فسوف يتضرر 194400 مبنى في طوكيو بسبب الزلزال أو الحرائق اللاحقة.

انخفض العدد التقديري للقتلى بنحو 3500 من التنبؤات السابقة لحكومة طوكيو في عام 2012. وانخفض الرقم المتوقع للمباني المتضررة بنحو 109900، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى التقدم في العمل لجعل المزيد من المنازل مقاومة للزلازل والحرائق.

تم اعتماد التقديرات المنقحة في اجتماع اليوم لفريق عمل إدارة الكوارث التابع لحكومة العاصمة، برئاسة محافظة طوكيو يوريكو كويكي.

وقالت كويكي في الاجتماع ”بناء على الأضرار المقدرة، ستبذل حكومة العاصمة جهودا كاملة للتخفيف من حدة الكوارث“. ستدرس حكومة طوكيو تدابير للحد من أضرار الزلزال بشكل أكبر ومراجعة خططها لإدارة الكوارث، بهدف إصدار مسودة في وقت مبكر من يناير من العام المقبل وإضفاء الطابع الرسمي عليها في أوائل السنة المالية 2023.





(النص الأصلي باللغة الأإنكليزية، جيجي برس)