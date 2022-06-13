زلزال طوكيو المحتمل.. أكثر من 4.5 مليون شخص لن يستطيعوا العودة لمنازلهم

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طوكيو- (جيجي برس) - إذا ضرب زلزال ضخم طوكيو خلال النهار، فسيتم ترك ما يقرب من 4.53 مليون شخص محاصرين في العاصمة دون إمكانية العودة إلى منازلهم، وهو رقم أكبر مما كان عليه في أعقاب زلزال مارس/ آذار 2011.

تم تقديم السيناريو المثير للقلق من قبل حكومة العاصمة اليابانية في أواخر مايو/ أيار في أحدث تقرير لها عن الأضرار المقدرة من الزلزال الهائل الذي كان يخشى منذ فترة طويلة والذي ضرب مباشرة تحت العاصمة اليابانية.

كما يسلط التقرير الضوء على التحديات الجديدة في الاستعداد للكوارث والاستجابة لها والتي اكتسبت إلحاحًا بسبب انتشار المباني السكنية الشاهقة وتسارع شيخوخة السكان.

في الوقت نفسه، قالت حكومة العاصمة إن عدد القتلى والأضرار التي لحقت بالممتلكات من مثل هذا الزلزال القوي في طوكيو يمكن خفضها بشكل حاد، اعتمادًا على التقدم المحرز في العمل لتعزيز القدرة الزلزالية للمنازل والجهود ذات الصلة لتحسين التأهب للكوارث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)