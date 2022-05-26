اليابان في حالة تأهب من استفزازات أخرى من قبل كوريا الشمالية

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طوكيو- (جيجي برس) - تقف الحكومة اليابانية في حالة تأهب قصوى بسبب استفزازات أخرى من قبل كوريا الشمالية بعد أن أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ باليستية الأربعاء.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن كوريا الشمالية ”قد تقوم بمزيد من الأعمال الاستفزازية مثل التجارب النووية“.

وقال ماتسونو إن إطلاق الصواريخ الأخير الذي جاء بعد وقت قصير من قمم اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والقمة الرباعية لزعماء تحالف كواد هي ”عمل استفزازي“.

تخطط الحكومة اليابانية للتعامل مع هذه المسألة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

تحدث وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الهاتف وتشاركا مخاوفهما العميقة بشأن برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)