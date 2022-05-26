سفير روسيا لدى اليابان ينتقد مدينة هيروشيما لعدم دعوة بوتين إلى المراسم السنوية لذكرى القصف الذري الأميركي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - انتقد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين مدينة هيروشيما التي تعرضت للقصف الذري في غرب اليابان لقرارها عدم دعوة ممثلين عن روسيا وبيلاروسيا لحضور مراسم السلام السنوية التي ستقام في المدينة في 6 أغسطس/ آب.

في بيان نُشر على تطبيق الرسائل تلغرام انتقد غالوزين القرار ووصفه بأنه إجراء مخجل اتخذه القادة المزعومون للحركة المناهضة للأسلحة النووية.

وقال السفير أيضا إن روايات ملفقة عن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا تنتشر في هيروشيما. وادعى أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدف إلى الترويج لـ ”نزع النازية“ وأصر على أن تشكيل تحالف مع النازية كان عاملاً وراء انهيار اليابان ككل في عام 1945.

في وقت سابق من هذا الشهر، قررت هيروشيما عدم دعوة المسؤولين الروس والبيلاروسيين إلى الحفل، الذي يقام سنويًا في ذكرى القصف الذري الأمريكي للمدينة في 6 أغسطس/ آب 1945 على ما يبدو ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير/ شباط 24. يُعتقد أن بيلاروسيا تقدم الدعم لروسيا في الغزو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)