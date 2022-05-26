كيشيدا يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد

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طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الخميس، إن حكومته ستؤمن التمويل اللازم لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل كبير.

وأدلى كيشيدا بهذه التصريحات في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس النواب بعد أن تعهد بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لليابان في قمة يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في طوكيو.

وبشأن احتمال أن تمتلك اليابان القدرة على مهاجمة قواعد العدو، قال كيشيدا إنه ”سينظر بهدوء في جميع الخيارات بما في ذلك الحصول على قدرة الهجوم المضاد“.

وتعهد رئيس الوزراء بمواصلة الجهود للحفاظ على الثقة فيما يسمى بالردع الموسع، بما في ذلك المظلة النووية، بعد أن كرر بايدن التزام الولايات المتحدة به خلال القمة الثنائية.

قال كيشيدا إنه من المهم تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك من خلال صندوق استثمار التقاعد الحكومي، الذي يدير صناديق التقاعد العامة، في الشركات الناشئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)