روسيا تنتقد قلق اليابان بشأن الطلعات الجوية المشتركة مع الصين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت دبلوماسية روسية كبيرة يوم الأربعاء إن القلق الخطير الذي أعربت عنه اليابان بشأن الطلعات الجوية المشتركة حول اليابان من قبل قاذفات من روسيا والصين لا أساس له من الصحة ومثير للسخرية.

وقالت ماريا زاخاروفا مديرة دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية في بيان إن الرحلات الجوية المشتركة تمت الثلاثاء وفقا للقانون الدولي بهدف تعزيز السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم. .

وانتقدت في البيان الحكومة اليابانية لإبداء قلقها بشأن الرحلات الجوية فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

زعمت زاخاروفا أن إدارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعزز التعاون العسكري والسياسي بشكل رئيسي مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الناتو وتجري تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بالقرب من الحدود الروسية.

وقالت أيضًا إن الحكومة الروسية تولي اهتمامًا لسلوك اليابان العدائي ولديها الحق في تعزيز قدرتها الدفاعية للتعامل مع مثل هذا السلوك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)