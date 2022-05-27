اليابان تعيد فتح الحدود أمام السياح في 10 يونيو/ حزيران

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس إن بلاده ستستأنف قبول السياح من الخارج في 10 يونيو/ حزيران بدءًا برحلات المجموعات فقط.

سيسمح لزوار الجولات الجماعية برفقة منظمي الرحلات بدخول البلاد. علقت الحكومة دخول السياح من الخارج إلى اليابان منذ تشديد الضوابط الحدودية المرتبطة بفيروس كورونا في أبريل/ نيسان 2020.

قسّمت الحكومة البلدان والمناطق إلى ثلاث مجموعات هي الأزرق والأصفر والأحمر، بناءً على خطر انتقال فيروس كورونا إلى اليابان. سيسمح للسياح من المجموعة الزرقاء ذات الخطورة الأقل بالدخول، وهو ما يمثل حوالي 80٪ من الإجمالي.

وسيرفع الحظر في ضوء التحسن في أوضاع العدوى في الداخل والخارج، والتوقعات القوية للآثار الاقتصادية من السياح الأجانب.

لن يُسمح إلا لزوار الجولات الجماعية بدخول البلاد في البداية لتسهيل إدارة الأنشطة وحالة الإصابة بعد الوصول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)