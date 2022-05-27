اليابان تطور جهازًا سريعًا ودقيقًا للكشف عن فيروس كورونا بسلالته المختلفة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال فريق ياباني يوم الخميس إنه طور جهازًا لاكتشاف فيروس كورونا الجديد بسرعة مع حساسية مماثلة لتلك الخاصة بتفاعل البوليميراز المتسلسل، أو اختبار PCR.

الجهاز ، المسمى ”opn-SATORI“ ، قادر على تحديد السلالات المتحورة للفيروس ويمكن أيضًا تهيئته لاكتشاف العديد من أنواع الفيروسات، بما في ذلك فيروس الأنفلونزا في وقت واحد.

لتطوير الجهاز، يعمل الفريق بما في ذلك ريكيا واتانابي، كبير الباحثين في معهد البحوث المرتبط بالحكومة ”ريكين“، وهيروشي نيشماس ، الأستاذ في جامعة طوكيو مع شركة Sysmex Corp صانع معدات الاختبار السريري مقرها في كوبي عاصمة محافظة هيوغو غرب اليابان.

وقال واتانابي إن الفريق يريد وضع الجهاز قيد الإنتاج خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل إن لم يكن قبل ذلك.

يستغرق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل وقتًا طويلاً لأنه يتضمن إجراءً لتحويل الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا إلى حمض نووي ثم زيادة كميته.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)