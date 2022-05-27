الحكومة اليابانية تتطلع لتأسيس هيئة مركزية لتعزيز المساواة بين الجنسين

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طوكيو- (جيجي برس) - وضعت الحكومة اليابانية خطة يوم الجمعة لتأسيس منظمة لتكون بمثابة الهيئة المركزية الوطنية للمراكز الإقليمية للمساواة بين الجنسين بهدف تعزيز دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

تم تضمين الخطة في مسودة تدابير السياسة ذات الأولوية لعام 2022 لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتي تم وضعها في اجتماع اليوم لمجلس المساواة بين الجنسين برئاسة كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو.

وقالت سيكو نودا الوزيرة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين في الاجتماع: ”إن بلادنا متخلفة عن الدول الأخرى في المساواة بين الجنسين“.

وقالت نودا: ”لقد تنوعت حياة النساء وعائلاتهن. لم تعد الافتراضات التي كانت مفروضة خلال حقبة شوا سارية“ في إشارة إلى الفترة الممتدة من 1926 إلى 1989.

وشددت على أن ”مفتاح معالجة انخفاض المواليد وعدد السكان هو المساواة بين الجنسين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)