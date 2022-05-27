اليابان تزود أوكرانيا بمواد مكافحة الحرائق

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الجمعة إنها ستوفر إمدادات مكافحة الحرائق وهواتف الأقمار الصناعية المحمولة لأوكرانيا مجانًا استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية.

قامت الوزارة بتأمين عناصر مثل الملابس المقاومة للحريق والرافعات والنقالات الهيدروليكية من خلال التعاون مع إدارة الإطفاء في طوكيو وسلطات مكافحة الحرائق في 20 مدينة رئيسية تم تحديدها بموجب القانون وكذلك المنظمات والشركات الخاصة.

وتأمل اليابان أن تستخدم الإمدادات في عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ في أوكرانيا التي دمرتها الهجمات الروسية.

باستخدام برنامج المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان، سيتم إرسال الإمدادات إلى مركز لإمدادات الإغاثة في بولندا، المجاورة لأوكرانيا، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS). ومن المتوقع أن يبدأ النقل الجوي للإمدادات بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الشؤون الداخلية الياباني ياسوشي كانيكو في مؤتمر صحفي إن ”رجال الإطفاء وغيرهم في أوكرانيا يعملون بجد لحماية أرواح وممتلكات الناس في البلاد“. ونأمل أن يساهم استخدام إمدادات الإغاثة لدينا في الجهود المبذولة لتنفيذ مثل هذه المهام هناك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)