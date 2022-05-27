إجلاء 1047 أوكرانيًا إلى اليابان وسط العدوان الروسي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وكالة خدمات الهجرة اليابانية على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة إن ما مجموعه 1047 أوكرانيًا قد تم إجلاؤهم إلى اليابان وسط الغزو الروسي لبلادهم.

ودخلوا اليابان في الفترة بين 2 مارس/ آذار عندما أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئوعن سياسة قبول الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم، ويوم الثلاثاء.

كما تضمنت المعلومات التي كشفت عنها الوكالة يوم الجمعة عدد الأوكرانيين الذين تستضيفهم كل محافظة وعدد من تم إجلاؤهم يقيمون في منشآت مؤقتة، بالإضافة إلى عدد الحالات التي تم فيها مطابقة الإسكان والمساعدة الأخرى من البلديات أو الشركات مع هؤلاء الذين تم إجلاؤهم.

وقال وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا في مؤتمر صحفي ”قررنا نشر المعلومات لأننا تلقينا اهتماما كبيرا من العديد من البلديات والشركات“.

وقال أيضًا إن هناك حالة كان فيها أحد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أوكرانيًا يعمل في نوع من المطاعم حيث لا يُسمح لمن تم إجلاؤهم بالعمل بها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)