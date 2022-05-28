وزير الصحة الياباني: لدينا مخزون من لقاحات الجدري الفعالة ضد جدري القردة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - صرح وزير الصحة الياباني شيغيوكي غوتو يوم الجمعة أن البلاد لديها مخزون من لقاحات الجدري المنتجة محليًا والتي تعتبر فعالة أيضًا ضد مرض جدري القردة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن اللقاحات مخزنة في إطار استعدادات الحكومة لمواجهة الهجمات الإرهابية، رافضًا الكشف عن كمية اللقاحات المخزنة في ظل إدارة الأزمات.

تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بمرض جدري القرود مؤخرًا في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم. يحدث المرض المعدي الشبيه بالجدري بشكل رئيسي في إفريقيا ويسبب أعراضًا مثل الطفح الجلدي والحمى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية.

يقال إن لقاحات الجدري تكون حوالي فعالة بنسبة 85٪ في منع تطوّر أعراض من جدريّ القردة. تقدم بريطانيا لقاحات الجدري للأشخاص المشتبه في إصابتهم بجدرى القرود.

لم تشهد اليابان أي حالات إصابة بجدرى القرود.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)