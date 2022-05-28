مقاتلات يابانية - أمريكية تقوم بتدريبات مشتركة لإظهار قدرات الردع

أخبار اليابان

طوكيو-(جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن الطائرات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة المتمركزة في اليابان أجرت تدريبات على القصف يوم الأربعاء بعد مشاركتها في مناورة مشتركة مع مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في وقت سابق من ذلك اليوم.

وأوضحت المصادر أن التدريبات التي أجريت بعد عملية طيران مشتركة للقاذفات الصينية والروسية حول اليابان وإطلاق صواريخ باليستية لكوريا الشمالية، تهدف إلى إظهار قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي.

شارك في التدريبات المشتركة أربعة مقاتلات من طراز F-15 من القوات الدفاع الذاتى الجوية، وأربعة مقاتلات من طراز F-16 تابعة للجيش الأمريكى.

حلقت الطائرات الثماني في تشكيل فوق بحر اليابان ثم عادت إلى قواعدها الخاصة. ثم أجرى المقاتلون الأمريكيون تدريبات قصف في ميدان تدريب.

حلقت ست قاذفات قنابل صينية وروسية بشكل مشترك حول اليابان بينما عقدت قمة بين زعماء دول الرباعية وهي اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند في طوكيو يوم الثلاثاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)