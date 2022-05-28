مجلس النواب الياباني يوافق على مشروع قانون حماية ضحايا المواد الإباحية

أخبار اليابان

طوكيو-(جيجي برس) - وافق مجلس النواب الياباني يوم الجمعة على مشروع قانون لحماية الأشخاص الذين انتهوا بالظهور في مقاطع فيديو إباحية ضد إرادتهم.

تمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه رئيس اللجنة الوزارية للبرلمان الياباني بالإجماع.

ومن المتوقع أن يتم سنه خلال جلسة البرلمان العادية التي تنتهي في 15 يونيو/ حزيران ، بعد مداولات في مجلس الشيوخ.

ينص مشروع القانون على فترة يمكن خلالها للممثلين الإباحيين إلغاء العقود بحرية بعد إصدار مقاطع الفيديو التي يظهرون فيها.

تم تحديد الفترة بعامين خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان من نفاذ التشريع وسنة بعد ذلك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)