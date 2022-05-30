الإفراج عن زعيمة الجيش الأحمر الياباني بعد 20 عاما في السجن

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طوكيو- (جيجي برس) - أُطلق سراح فوساكو شيغينوبو الزعيمة السابقة لميلشيا الجيش الأحمر الياباني، الذي نفذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم في السبعينيات والثمانينيات، يوم السبت بعد أن قضت عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.

وكانت شيغينوبو، 76 عاما، قد أدينت لتورطها في هجوم عام 1974 على السفارة الفرنسية في لاهاي بهولندا.

في ذلك اليوم، تم إطلاق سراح الزعيم السابق من منشأة طبية للسجناء في مدينة أكيشيما في طوكيو. تم إدخالها إلى المرفق بعد إصابتها بالسرطان.

غادرت المنشأة قبل الساعة 8 صباحًا بقليل (11 مساءً الجمعة بتوقيت غرينتش) في سيارة برفقة ابنتها ومحاميها وكانت ترتدي قبعة سوداء وقناع أبيض. لوحت لبضع عشرات من المؤيدين الذين انتظروها.

بعد وصولها إلى حديقة قريبة قامت بتلقي أسئلة من الصحافة لمدة ثماني دقائق تقريبًا. وفي حديثها الواضح اعتذرت شيغينوبو عن ”إلحاق الأذى بالأبرياء أثناء النضال“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)