اليابان تسجل أول يوم «شديد الحرارة» هذا العام

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -تخطت الحرارة 35 درجة مئوية في مدينتين واقعتين شرقي اليابان، اليوم الأحد، لتسجل بذلك أول يوم ”شديد الحرارة“ في البلاد هذا العام، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

بلغت درجة الحرارة العظمى 35.2 درجة في مدينة تاكاساكي بمحافظة غونما ومدينة سانو بمحافظة توتشيغي. يتم تعريف الأيام شديدة الحرارة على أنها تلك التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 35 درجة أو أعلى.

سجلت مدينة تاجيمي بوسط البلاد محافظة غيفو، 34.9 درجة مئوية، مما أعاد كتابة أعلى مستوى للموقع لشهر مايو/ أيار.

ومن بين المدن الكبرى سجلت منطقة تشيودا بوسط طوكيو ومدينة أوساكا الغربية ومدينة ناغويا بوسط البلاد 31.2 درجة و 31.8 درجة و 33.1 درجة على التوالي. كانت الأماكن الثلاثة ذات يوم ”منتصف الصيف“، عندما تكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة أو أكثر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)