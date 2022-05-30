خطة رئيس وزراء اليابان ”الرأسمالية الجديدة“ تشمل مساعدة مليون عامل

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طوكيو- (جيجي برس) - أعدت الحكومة اليابانية مسودة ”التصميم الكبير“ وخطة العمل لمبادرة ”الرأسمالية الجديدة“ لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، بما في ذلك خطة لتقديم المساعدة مثل دعم تنمية المهارات و ”التعليم المتكرر“ لنحو مليون عامل بمن فيهم الموظفون غير الدائمين، حسبما علم يوم الاحد.

وتدعو المسودة إلى ”تعاون جديد بين القطاعين العام والخاص“ لمواجهة تحديات مثل اتساع التفاوتات وتغير المناخ وتسريع النمو الاقتصادي.

وسيتم تقديم المسودة في اجتماع لمجلس شكل جديد من تحقيق الرأسمالية برئاسة كيشيدا في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء الشهر المقبل.

يسلط المشروع الضوء على المشاركة الحكومية النشطة للمساعدة في حل الاختناقات في عكس ثمار النمو في رواتب الموظفين والاستثمار التجاري.

كأربعة مجالات استثمار رئيسية فإنه يسرد ”الأشخاص“، ”العلوم والتكنولوجيا“، ”الشركات الناشئة“ و ”البيئة والرقمنة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)