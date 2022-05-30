الحاسوب الياباني الخارق ”فوغاكو“ يتصدر تصنيفين لأجهزة الكمبيوتر العملاقة للمرة الخامسة على التوالي

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طوكيو- (جيجي برس) - قال معهد الأبحاث الذي تموله الحكومة اليابانية ”ريكين“، يوم الإثنين ، إن الحاسوب الخارق ”فوغاكو“ احتل المرتبة الأولى في تصنيف أسرع كمبيوتر عملاق في العالم في تصنيفين عالميين للمرة الخامسة على التوالي منذ يونيو/ حزيران 2020.

وفي الوقت نفسه، تراجع فوغاكو، الذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة فوجيتسو اليابانية، إلى المركز الثاني خلف الكمبيوتر العملاق الأمريكي فورنتير في تصنيفين آخرين.

تم الإعلان عن التصنيفات في مؤتمر دولي حول تكنولوجيا الحوسبة عالية الأداء في ألمانيا في نفس اليوم.

خسر فوغاكو أمام فورنتير في تصنيف TOP500، والذي تم استخدامه كمؤشر لتقييم قوة الحوسبة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة منذ عام 1993.

ومع ذلك ، حافظ فوغاكو على مكانته الرائدة في معيار التدرجات المقترنة عالية الأداء، والذي يقيس قوة الحساب المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستخدام التجاري لأجهزة الكمبيوتر العملاقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)