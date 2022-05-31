اليابان تعتمد لقاح جونسون آند جونسون

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أيدت لجنة من وزارة الصحة اليابانية يوم الإثنين خطة الوزارة لمنح الموافقة الصيدلانية للقاح كورونا الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون.

ومن المتوقع أن تمنح الوزارة الموافقة قريبًا على ما سيكون اللقاح الخامس لفيروس كورونا الذي يمكن استخدامه في البلاد.

لا تخطط الوزارة لتحميل المواطنين مقابل اللقاحات وستظل مجانية على النفقة العامة للدولة لأنها قامت بالفعل بتأمين الكميات اللازمة من اللقاحات. لم توقع اليابان على شراء لقاح جونسون آند جونسون.

منتج جونسون آند جونسون هو لقاح ناقل فيروسي مثل الذي تصنعه شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا. يمكن إعطاؤه فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

جرعة واحدة فقط ضرورية للقاح جونسون آند جونسون على عكس اللقاحات المعتمدة مسبقًا، والتي تتطلب جميعها جرعتين بفاصل زمني من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)