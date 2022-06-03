[فيديو] امرأة أوكرانية تم إجلاؤها من خاركيف تفتتح مطعمها في اليابان للتعبير عن الشكر

أخبار اليابان

اضطرت إيرينا، 51 عامًا، إلى الفرار من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مع والدتها البالغة من العمر 80 عامًا، لكنها تمكنت من العثور على ملجأ في اليابان في مارس/ آذار بمساعدة ابنتها وعائلتها الذين يعيشون في اليابان، وبشكل أكثر تحديدًا في هيكوني محافظة ساغا.

وهكذا، منذ 28 مايو/ أيار، قرروا معًا فتح مطعم صغير متنقل وتقديم المأكولات الأصيلة لبلدهم، ولا سيما نوع من الكريب المحشو بالدجاج وصلصة الجبن. ويبدو أن المطعم الصغير يحقق النجاح، ويمكن ملاحظة ذلك من إقبال الناس عليه.

وقالت إيرينا: ”إنني أشكر اليابان على مساعدتي“. مع طموحاتها لفتح أعمالها التجارية رسميًا في أوساكا في يوليو/ تموز، قالت إنها تخطط لتوظيف من تم إجلاؤهم من الأوكرانيين مثلها هناك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)