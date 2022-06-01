سقوط خزان مقاتلة أمريكية في أوكيناوا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء إن طائرة مقاتلة أمريكية تخلصت من خزان وقود في البحر قبل أن تهبط في قاعدة كادينا في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان يوم الأحد.

تم اكتشاف خزان الوقود من قبل أحد السكان المحليين على ساحل قرية أوكيناوا في هيغاشي يوم الاثنين. وعقب بلاغ عن وجود الخزان من القرية، أكدت الوزارة ذلك مع الجانب الأمريكي.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبوؤ كيشي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن خزان الوقود أُسقط لأسباب تتعلق بالسلامة. واضاف ”قيل لنا أن (الجانب الامريكي) سيبذل جهودا لجمع الخزان بسلام“.

وقالت المصادر إن الخزان الذي يبلغ طوله خمسة أمتار عندما تم العثور عليه لم يتسبب في أضرار جسيمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)