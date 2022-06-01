اليابان تخفف من إجراءات مراقبة الحدود الخاصة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - خففت الحكومة اليابانية من إجراءات مراقبة الحدود الخاصة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، مما رفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد يوميًا إلى 20.000 من 10000.

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفضت الحكومة سقف الدخول اليومي إلى 3500، وسط انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا. تم رفع سقف الدخول مرة أخرى على مراحل منذ مارس/ آذار ليصل إلى 10000 في 10 أبريل/ نيسان.

في غضون ذلك، صنفت الحكومة الدول والمناطق إلى ”الأزرق“ و ”الأصفر“ و ”الأحمر“ من حيث مخاطر انتقال الفيروس.

يُعفى الآن الأشخاص من المناطق الواقعة في الفئة الزرقاء من اختبار فيروس كورونا عند الوصول والعزل الذاتي لمدة ثلاثة أيام بعد الوصول. يُعفى أيضًا أولئك الذين ينتمون إلى المناطق الصفراء إذا تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح، لكن أولئك الذين يعيشون في المناطق الحمراء لا يتم إعفاؤهم.

لا يزال اختبار فيروس كورونا قبل المغادرة مطلوبًا لجميع القادمين إلى اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)