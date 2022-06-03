ارتفاع أسعار الأسمدة يوجه ضربة قاسية للمزارعين في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - من المؤكد أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيوجه ضربة قوية للمزارعين في اليابان. قرر الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية، رفع أسعار الأسمدة بشكل كبير اعتبارًا من يونيو/ حزيران، مع وصول أسعار المنتجات الرئيسية إلى مستويات قياسية.

تعكس هذه الخطوة ارتفاعًا في أسعار السوق الدولية، بسبب انخفاض الشحنات من روسيا وأوكرانيا، وكلاهما من المصدرين الرئيسيين للنيتروجين ومكونات الأسمدة الأخرى، بعد الغزو الروسي للبلد المجاور.

نظرًا لأنه من المتوقع أن تظل أسعار الأسمدة مرتفعة في الوقت الحالي، أطلقت الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم مناقشات حول إنشاء خطة دعم جديدة.

يوم الثلاثاء ، أعلن الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية قراره برفع أسعار اليوريا المستوردة بنسبة 94٪ للفترة من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالأشهر السبعة السابقة. ترتفع أسعار كلوريد البوتاسيوم وأسمدة مركّبة ب 80٪ و 55٪ على التوالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)