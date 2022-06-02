الكشف عن سبب تحطم المقاتلة اليابانية إف-15

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طوكيو- (جيجي برس) - تعتقد قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن الارتباك المكاني ربما تسبب في تحطم طائرة مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانيو في يناير/ كانون الثاني مما أسفر عن مقتل طيارين على متنها، حسبما أفادت مصادر مطلعة يوم الخميس.

تحطمت المقاتلة من طراز إف-15 في بحر اليابان في 31 يناير/ كانون الثاني بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية الجوية في كوماتسو بمحافظة إيشيكاوا بوسط اليابان.

أسفر الحادث عن مقتل كوجي تاناكا، 52 عامًا، الذي تمت ترقيته بعد وفاته إلى رتبة لواء، ثم النقيب ريوسي أويتا، 33 عامًا، الذي حصل على رتبة رائد بعد وفاته.

شاهد مراقب الحركة الجوية وميض ضوء برتقالي وقت وقوع الحادث.

الارتباك المكاني هو حالة يصبح فيها الطيارون غير قادرين على تحديد اتجاه وموقع طائرتهم أثناء وجودها في الهواء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)