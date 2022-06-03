الحكم على الشركة المشغلة لمفاعل فوكوشيما بدفع تعويضات تصل إلى 73.5 مليون ين

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فوكوشيما- (جيجي برس) - أمرت محكمة يابانية شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية ”تيبكو“ يوم الخميس بدفع ما مجموعه حوالي 73.5 مليون ين كتعويضات للسكان بالقرب من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 التي أصابتها كارثة زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011 بالشلل.

في الدعوى القضائية، سعى 525 مدعيًا للحصول على ما مجموعه 6 مليارات ين كتعويضات من شركة تيبكو والحكومة اليابانية، مدعين أنهم عانوا من اضطرابات نفسية لأنهم فقدوا علاقاتهم المجتمعية بسبب الحادث.

يشمل المدعون سكانًا في منطقة الاستعداد للإخلاء في حالات الطوارئ السابقة في منطقة مياكوجي في تامورا بمحافظة فوكوشيما.

في الحكم، لم يعترف فرع كورياما بمحكمة محافظة فوكوشيما بمسؤولية الحكومة.

وفي فرع المحكمة، قال رئيس المحكمة، القاضي يوهي موتومورا، إن السكان يستحقون حوالي 1.2 مليار ين كتعويض لأن القلق من التعرض للإشعاع والإخلاء المطول تسبب لهم في اضطرابات نفسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)