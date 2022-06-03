محافظ هوكايدو يطلب من رئيس وزراء اليابان مواصلة المحادثات مع روسيا بخصوص الجزر المتنازع عليها

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - طالب محافظ هوكايدو ناوميتشي سوزوكي الحكومة اليابانية يوم الخميس بمواصلة محادثاتها مع روسيا بشأن الجزر الأربع التي تطالب بها اليابان قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية.

قدم المحافظ الطلب في اجتماع مع رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، داعيًا إلى العودة المبكرة للجزر، التي تسمى مجتمعة الأقاليم الشمالية في اليابان.

تم تقديم هذا الطلب لأول مرة منذ أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط وعلقت المحادثات الإقليمية في أواخر مارس/ آذار، ردًا على العقوبات التي فضتها اليابان على روسيا بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأشار كيشيدا إلى أنه لا تغيير في موقف الحكومة من السعي إلى عودة الجزر، وقال للمحافظ إنه ”من الصعب الحديث عن الآفاق (حول المفاوضات) بشكل محدد“.

وشدد رئيس الوزراء على أن ”الغزو الروسي زعزع النظام الدولي وينتهك القانون الدولي“. واضاف ”يجب ان نصدر رسالة صارمة بالتوازي مع المجتمع الدولي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)