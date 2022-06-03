رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يطالب بوضع حد للإنفاق الدفاعي في سياسة الحكومة الرئيسية
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طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الخميس إن على الحكومة أن تدرج في مسودة السياسة الاقتصادية الرئيسية هدفًا يتمثل في زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في غضون خمس سنوات.
وقال آبي في اجتماع لحزبه في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إن الحكومة كان من المفترض أن ”تدون الهدف“ و ”تظهر إرادة الأمة من خلال توضيح الفروق الدقيقة والإطار الزمني“ للهدف.
أدلى آبي بهذه التصريحات بعد عدم تضمن المسودة التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا للمبادئ التوجيهية لسياستها الاقتصادية والمالية الأساسية نسبة 2% المستهدفة.
اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي أن اليابان يجب أن تهدف إلى تحقيق مستوى الإنفاق الدفاعي الضروري في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار هدف 2%.
قال آبي إن الإنفاق الدفاعي لليابان ”سيحتاج إلى أن يتجاوز بكثير“ هدف 2%، مشيرًا إلى أنه بينما يواجه الناتو روسيا فقط، تحتاج اليابان والولايات المتحدة إلى التعامل مع روسيا والصين وكوريا الشمالية.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
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