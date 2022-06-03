الحكومة اليابانية تدعو لزيادة استهلاك المأكولات البحرية المحلية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - دعت صحيفة حكومية يابانية سنوية الجمعة إلى إطلاق تدابير سياسية تهدف إلى توسيع استهلاك المنتجات السمكية المنتجة محليًا كجزء من الجهود المبذولة لزيادة معدل الاكتفاء الذاتي في البلاد من المأكولات البحرية.

بينما استمر استهلاك اليابان من المأكولات البحرية المحلية في التراجع، ظل استهلاك المنتجات السمكية المستوردة ثابتًا، وفقًا لتقرير العام المالي 2021 بشأن اتجاهات المنتجات السمكية ، والذي تم تبنيه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأشار التقرير إلى أهمية إطلاق تدابير على جبهات الإنتاج والتسويق بناءً على احتياجات المستهلك في محاولة لتحسين معدل الاكتفاء الذاتي.

انخفض نصيب الفرد من استهلاك اليابان السنوي من المأكولات البحرية إلى 23.4 كيلوغرام في السنة المالية 2020 بعد أن بلغ ذروته عند 40.2 كيلوغرام في السنة المالية 2001، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات السمكية بالإضافة إلى الوقت والجهد اللازمين لطهيها وفقًا للصحيفة.

على النقيض من ذلك، ظل الاستهلاك السنوي للبلاد من المنتجات السمكية المستوردة عند حوالي 10 كيلوغرامات على مدى العقد الماضي، مما يعكس شعبية المأكولات البحرية المستوردة مثل السلمون والتونة التي يسهل طهيها نسبيًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)