انخفاض عدد المواليد لمستوى قياسي جديد في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يوم الجمعة إن عدد الأطفال المولودين في اليابان في عام 2021 انخفض بمقدار 29231 أو 3.5٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 811604.

يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي، أو متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة في حياتها، 1.30 طفل، بانخفاض 0.03 نقطة. انخفض المعدل للعام السادس على التوالي، إلى رابع أدنى مستوى على الإطلاق.

انخفض عدد السكان الطبيعي في البلاد، أو عدد الوفيات مطروحًا منه المواليد، إلى 628205 نسمة، متجاوزًا 600000 نسمة للمرة الأولى على الإطلاق.

انخفض عدد الزيجات بمقدار 24391 إلى 501116، وهو أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وقال مسؤول في الوزارة، موضحا أسباب الانخفاض في عدد المواليد ”انخفض عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما بنسبة 1.8٪، وانخفض معدل الخصوبة لدى النساء في العشرينيات من العمر“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)