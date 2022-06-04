اليابان تدرس استئناف حملة «غو تو ترافل» لتنشيط السياحة الداخلية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ذكرت مصادر حكومية اليوم الجمعة أن الحكومة اليابانية تدرس استئناف حملتها الترويجية للسياحة المحلية go to travel ”اذهب إلى السفر“ أو في يوليو/ تموز.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستمر فيه وضع فيروس كورونا في اليابان في التحسن، حيث تستعد البلاد لاستئناف قبول السياح الأجانب في 10 يونيو/ حزيران.

وقال مسؤول حكومي ”نأمل في استئناف الحملة في أوائل أو منتصف يوليو/ تموز“. يطالب البعض في الحكومة باستئناف الحملة في وقت مبكر من هذا الشهر.

في غضون ذلك، تدرس الحكومة مراجعة المخطط حتى يتمكن من الاستجابة بمرونة لعودة ظهور العدوى المحتملة، بالإضافة إلى إعادة تسمية الحملة من جديد.

ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأن ما إذا كانت ستبدأ الحملة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يشرح رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو القرار للشعب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)