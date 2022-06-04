اليابان حريصة على جذب السياح الأجانب الأثرياء إلى المناطق الإقليمية

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طوكيو- (جيجي برس) - تهدف وكالة السياحة اليابانية إلى تعزيز جهودها لجذب السياح الأثرياء من الخارج إلى المناطق الإقليمية في جميع أنحاء البلاد.

مع توقع حدوث انتعاش كامل في عدد السياح الوافدين، الذي انخفض بسبب جائحة كورونا، ستختار الوكالة حوالي 10 مواقع سياحية نموذجية خلال السنة المالية 2022 لمساعدتها على إنشاء مرافق إقامة وتطوير موارد سياحية جيدة للأثرياء.

وتخطط الوكالة لإدراج التكاليف ذات الصلة في طلب ميزانيتها للعام المالي 2023، والذي سيتم تقديمه هذا الصيف.

يوم الأربعاء، خففت الحكومة بشكل جذري من إجراءات مراقبة الحدود المتعلقة بفيروس كورونا. ضاعف الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد يوميًا إلى حوالي 20000.

ومن المقرر أيضا أن تستأنف الحكومة استقبال السياح الأجانب في جولات جماعية يوم الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)