المزيد من التعب والسعال نتيجة لتأثيرات الإصابة بالمتحور أوميكرون

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طوكيو-(جيجي برس) - تتعلم اليابان المزيد عن الآثار اللاحقة للعدوى بمتغير أوميكرون لفيروس كورونا الجديد، وتجد أن مرضى المتحور أوميكرون يعانون من السعال المستمر أو التعب بنسب أكبر من أولئك المصابين بالمتحور دلتا والمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، فإن النسب الأصغر من مصابي أوميكرون الذين يعانون من آثار جانبية اشتكوا من اضطرابات التذوق أو الشم.

تحذيرًا من أن الآثار اللاحقة لعدوى أميكرون تميل إلى أن تطول، حث الطبيب ذو الخبرة في التأثيرات اللاحقة لفيروس كورونا الناس على توخي الحذر حتى لو كانت أعراض الفيروس لديهم خفيفة عند الإصابة.

في أواخر مايو/ أيار، أصدرت حكومة مدينة طوكيو نتائج تحليلية للاستشارات التي أجريت عبر الهاتف من قبل المستشفيات التي تديرها الحكومة أو غيرها. غطى التحليل المكالمات الهاتفية من 2039 شخصًا ثبتت إصابتهم بالمتحور أوميكرون بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان من هذا العام.

مع السماح بإجابات متعددة، قال 38.6٪ إنهم عانوا من السعال المستمر، بينما قال 34.0٪ إنهم يشعرون بالإرهاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)