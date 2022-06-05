كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول (جيجي برس) - قالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان يوم الأحد.

قال خفر السواحل الياباني إنه تم إطلاق جسم قد يكون صاروخًا باليستيًا، نقلاً عن معلومات من وزارة الدفاع اليابانية.

كان هذا أول إطلاق صاروخ لكوريا الشمالية منذ 25 مايو/ أيار، عندما أطلقت البلاد ثلاثة صواريخ باليستية بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)