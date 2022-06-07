ياباني تجاوز الثمانين من عمره يعبر المحيط الهادئ بمفرده

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نيشينوميا ، هيوغو- (جيجي برس) - قال المغامر البحري الياباني هوريئيه كينئيتشي يوم الأحد إنه سعيد لأنه تمكن من إكمال رحلته الفردية بدون توقف عبر المحيط الهادئ على متن مركب شراعي ليصبح أكبر شخص في العالم يفعل ذلك.

وقال الرجل البالغ من العمر 83 عامًا في مؤتمر صحفي في مرسى في نيشينوميا بمحافظة هيوغو غربي اليابان: ”كان من أحلامي أن أصبح أكبر شخص يبحر بمفرده عبر المحيط الهادئ“. ”إنه لمن دواعي سروري أن أنتهي بأمان“.

قال هوري إنه لم يكن يعاني من مشكلة صحية كبيرة خلال رحلته التي استغرقت 69 يومًا وطولها 8.500 كيلومتر، مضيفًا أن السلع الطبية الوحيدة التي استخدمها على متن القارب كانت قطرات العين واللاصق.

وقال الثمانيني إنه استنفد كل طاقته العقلية والجسدية خلال الرحلة الفردية، لكنه يشعر أنه لا يزال في أوج شبابه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)