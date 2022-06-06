اليابان والولايات المتحدة تجريان تدريبات دفاعية ضد الصواريخ الباليستية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي تدريبات مشتركة على الدفاع الصاروخي الباليستي يوم الأحد، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع.

تم إجراء التدريب على ما يبدو لإعادة تأكيد استعدادهم للاستجابة السريعة.

وبحسب الوزارة فقد جرت التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ الباليستية في الصباح.

تضمنت التدريبات سفينة إيجيس البحرية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية ومعدات صواريخ مضادة للطائرات تابعة لقوات الدفاع الجوي الجوية. وقالت الوزارة إن عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية أكدوا إجراءات الرد على الصواريخ الباليستية بالتنسيق مع القوات الجوية والبحرية الأمريكية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)