اكتشاف أحماض أمينية في عينات الكويكب ريوغو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة يوم الإثنين، إنه تم اكتشاف أحماض أمينية، لبنات بناء الحياة على الأرض، من عينات الرمال التي أحضرها المسبار هايابوسا 2 الياباني من كويكب ريوغو في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الأحماض الأمينية، التي تم العثور عليها من النيازك التي سقطت على الأرض في الماضي، من عينات تم إحضارها من خارج الكوكب.

وقالت المصادر إن من المتوقع مناقشة النتائج في ورقة بحثية ستصدر قريبا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)