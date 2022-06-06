130 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - سجلت اليابان حوالي 130 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 60890 حالة عن الأسبوع السابق.

بلغ العدد التراكمي لحالات فيروس كورونا في البلاد 8949946 حالة حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بزيادة 130294 عن الأسبوع السابق.

حسب المحافظات، وصل العدد الأسبوعي للإصابات الجديدة إلى 14222 حالة في طوكيو، وهو أعلى معدل من بين 47 محافظة في اليابان، تليها أوساكا 10546 حالة، أوكيناوا 8694 حالة، أيتشي 8438 حالة، وهوكايدو 7099 حالة.

ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 194 حالة وفاة عن الأسبوع السابق إلى 30766 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)