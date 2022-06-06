بداية موسم الأمطار في طوكيو والمناطق المحيطة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، أن موسم الأمطار بدأ في منطقة كانتو-كوشين بشرق اليابان بما في ذلك طوكيو.

كان الإعلان عن المنطقة أبكر بيوم واحد عن متوسط العام وثمانية أيام قبل العام الماضي.

حتى الآن هذا العام، تم الإعلان عن بدء موسم الأمطار لمنطقة أوكيناوا الواقعة في أقصى الجنوب في 4 مايو/ أيار ولمنطقة أمامي في محافظة كاغوشيما، شمال أوكيناوا، في 11 مايو/ أيار، ستة أيام ويوم واحد قبل متوسط العام، على التوالى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)