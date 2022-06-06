اليابان تعزز قدراتها الدفاعية ضد الصواريخ الكورية الشمالية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أدان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الاثنين إطلاق كوريا الشمالية لثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في وقت واحد يوم الأحد، وأكد عزم اليابان على تعزيز قوتها الدفاعية بشكل كبير.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: ”مثل هذا العدد الكبير للغاية من عمليات الإطلاق من ثلاثة مواقع على الأقل في فترة زمنية قصيرة كان غير مسبوق وغير مقبول على الإطلاق“.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة: ”سنقيّم جميع الخيارات، بما في ذلك امتلاك ما يسمى بقدرة الهجوم المضاد، وسنعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل كبير“.

وأضاف أنه بما أن تكنولوجيا الصواريخ في كوريا الشمالية ”تتغير وتتعمق بوتيرة سريعة“، فمن المهم أن تبذل اليابان ”جهودًا متواصلة لتحسين قدرتها على اعتراض الصواريخ“.

وقال ماتسونو ”سنواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وبذل قصارى جهدنا في أنشطة جمع المعلومات والمراقبة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)