الحكومة اليابانية تطلب من الشركات والمواطنين توفير الكهرباء قبل فصل الصيف

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طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء دعوة الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد للتعاون للحفاظ على الكهرباء وسط مخاوف من أزمة محتملة في الكهرباء في الصيف.

تم اتخاذ القرار في اجتماع للوزراء المعنيين لإجراء مناقشات حول إجراءات تجنب انقطاع التيار الكهربائي المحتمل هذا الصيف. هذه هي المرة الأولى منذ السنة المالية 2015 التي تصدر فيها الحكومة طلبًا على مستوى البلاد لتوفير الكهرباء.

في غضون ذلك، قررت الحكومة التخلي عن تحديد هدف رقمي موحد للحفاظ على الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع إذا تدهور ميزان العرض والطلب للكهرباء.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في الاجتماع إن ”ميزان العرض والطلب على الطاقة في الصيف والشتاء سيكون ضيقا“. وقال المتحدث باسم الحكومة ”سننشئ نظاما لوضع اجراءات الحفاظ على الطاقة موضع التنفيذ بالتعاون مع العالم الصناعي والحكومات المحلية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)