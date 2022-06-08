اليابان تتعهد بتعزيز قدراتها الدفاعية في غضون 5 سنوات

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طوكيو- (جيجي برس) - تعهدت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل كبير في غضون خمس سنوات، مشيرة إلى الوضع الأمني ​​الصعب بشكل متزايد مثل الغزو الروسي لأوكرانيا.

تعهدت الحكومة بهذا التعهد في المبادئ التوجيهية الأساسية السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية، وهي الأولى تحت إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، الذي تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم تذكر المبادئ التوجيهية عامًا مستهدفًا لتحقيق فائض أولي في الميزانية، تم تحديده مسبقًا للسنة المالية 2025، والتي تنتهي في مارس/ آذار 2026.

وقال كيشيدا للمسؤولين ”سنضع إجراءات مفصلة للمضي قدما في المبادئ التوجيهية بعد انتخابات مجلس الشيوخ هذا الصيف“.

كما تبنت الحكومة خطة عمل للترويج لمبادرة كيشيدا الاقتصادية المتمثلة في ”الرأسمالية الجديدة“. تدعو الخطة إلى استثمار مكثف في الموظفين والشركات الناشئة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والتكنولوجيا الرقمية لوضع الاقتصاد على مسار نمو جديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)