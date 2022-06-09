روسيا تعلق اتفاقية الصيد مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن البلاد علقت اتفاقية مع اليابان بشأن العمليات الآمنة لقوارب الصيد اليابانية في المياه بالقرب من جزر شمال غرب المحيط الهادئ المتنازع عليها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان إن اليابان فشلت في سداد مدفوعات بموجب الاتفاقية. وقالت إن روسيا اضطرت إلى تعليق تنفيذ اتفاقية 1998 حتى يفي الجانب الياباني بجميع التزاماته المالية.

بناءً على الاتفاقية، يتفاوض الجانبان كل عام على تفاصيل عمليات الصيد اليابانية في المياه القريبة من الجزر، بما في ذلك توقيت وكمية الأسماك المسموح صيدها. قد يؤدي تعليق الاتفاقية إلى ترك قوارب الصيد اليابانية غير قادرة على العمل هناك.

أصيبت روسيا بالإحباط بسبب العقوبات اليابانية المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا. في مارس/ آذار، علقت روسيا محادثات معاهدة السلام مع اليابان، بما في ذلك المفاوضات بشأن نزاعهما الإقليمي على الجزر التي تسيطر عليها موسكو وتطالب بها طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)