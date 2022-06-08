اليابان تسن مشروع قانون لإدخال الفحص القضائي لحماية الطفل

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طوكيو- (جيجي برس) - أقر البرلمان الياباني يوم الأربعاء مشروع قانون لإدخال نظام ”فحص قضائي“ لأخذ الأطفال المعتدى عليهم إلى حضانة وقائية مؤقتة بعيدًا عن والديهما.

تمت الموافقة على مشروع قانون مراجعة قانون رعاية الطفل بالإجماع في جلسة عامة لمجلس الشيوخ في ذلك اليوم. يدخل القانون المعدل، باستثناء بعض الأجزاء حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2024.

تم تصميم نظام الفحص القضائي، الذي سيتم إدخاله في غضون ثلاث سنوات من إصدار القانون، لضمان شفافية إجراءات حماية الطفل ومنع المشاكل بين مراكز إرشاد الطفل وأولياء الأمور.

بموجب النظام الجديد، سيقرر القضاة ضرورة أخذ الأطفال إلى الحضانة الوقائية بعد أن تطلب مراكز استشارات الأطفال من القضاة إصدار أمر بالحماية المؤقتة في غضون سبعة أيام من بدء وضع الأطفال المعتدى عليهم تحت حمايتهم. في حالة رفض الطلب يتعين على المراكز إلغاء الحماية.

كما ستقوم مراكز استشارات الأطفال بمقابلة الأطفال عند وضعهم تحت الحماية من أجل ضمان حقوقهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)