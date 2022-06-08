اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تؤكدان تعاونًا أقوى بشأن كوريا الشمالية

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سيؤول- (جيجي برس) - اتفق مسؤولون بارزون في الشؤون الخارجية من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الأربعاء على تعزيز الأمن والتعاون في بلدانهم بشأن كوريا الشمالية.

وأصدر المسؤولون بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم في سيؤول، أدانوا بشدة سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية الأخيرة.

وأجرت الدول الثلاث محادثات وجها لوجه على مستوى نواب الوزراء لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قبل أن يتولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه الشهر الماضي.

عُقد اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن ذهب قائد شرطة كوريا الجنوبية إلى جزر بحر اليابان التي تسيطر عليها سيؤول فعليًا وتطالب بها طوكيو، ولم تتمكن الحكومات الثلاث من عقد مؤتمر صحفي مشترك في ذلك الوقت.

حضر اجتماع اليوم نائب وزير الخارجية الياباني تاكيؤ موري ونائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والنائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)