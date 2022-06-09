اقتراب 4 طائرات روسية من المجال الجوي الياباني ومقاتلات يابانية ترد

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - حلقت أربع طائرات روسية على ما يبدو باتجاه المجال الجوي الإقليمي الياباني ليلة الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء.

على الرغم من عدم تأكيد أي اختراق للمجال الجوي، إلا أن هذه الرحلة كانت استثنائية. وتشتبه الوزارة في أن الرحلة الجوية كانت بمثابة عمل استفزازي.

وبحسب الوزارة، حلقت الطائرات الأربع فوق بحر اليابان باتجاه الغرب من هوكايدو، في أقصى شمال اليابان.

وأرسلت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية مقاتلاتها ردا على ذلك. ويقول المسؤولون إنه لم يكن هناك انتهاك للمجال الجوي للبلاد.

وقال مسؤول في الوزارة ”لم يتم ملاحظة مثل هذه الرحلة في السنوات الأخيرة، لذا كانت رحلة غير عادية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)