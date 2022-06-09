الاشتباه في تسريب أسئلة امتحان القبول في جامعة يابانية

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طوكيو- (جيجي برس) - تم تسريب صورة تظهر على ما يبدو أسئلة امتحان القبول للطلاب الدوليين في جامعة هيتوتسوباشي في طوكيو عبر الإنترنت خلال الامتحان في يناير/ كانون الثاني، حسبما ورد يوم الأربعاء.

قالت مصادر مطلعة إن إدارة شرطة العاصمة في طوكيو تحقق في القضية للاشتباه في إعاقة الأعمال بشكل احتيالي.

وبحسب المصادر، فإن الصورة التي تظهر أسئلة في الرياضيات تم إرسالها إلى خارج الجامعة. قبل بدء الاختبار، تلقى مقدم خدمة مساعدة في الواجبات المنزلية الصينية طلبًا لحل الأسئلة. استلمت الجامعة تقريراً عن الطلب من مصدر مرتبط بمزود الخدمة.

كان عشرات الأشخاص يجرون الاختبار في ذلك الوقت.

بسبب تسرب مماثل في أسئلة امتحان القبول، تمت إحالة طالبة في محافظة أوساكا ومعاونها الواضح إلى النيابة العامة في فبراير/ شباط. تم إرسال الطالب إلى محكمة الأسرة بطوكيو في مارس/ آذار، بينما واجه المتعاون لائحة اتهام مختصرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)