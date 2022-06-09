ارتفاع سعر البنزين للمرة الأولى منذ شهرين في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - ارتفع متوسط ​​سعر التجزئة للبنزين العادي في اليابان حتى يوم الاثنين 1.6 ين من الأسبوع السابق إلى 169.8 ين للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى في ثمانية أسابيع، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط الخام، وفقًا لما أظهره تقرير لوزارة الصناعة يوم الأربعاء.

ارتفع متوسط ​​سعر التجزئة في 41 من أصل 47 محافظة في البلاد، وانخفض في خمس محافظات أخرى وظل ثابتًا في محافظة واحدة. وسجل أعلى سعر في ناغاساكي عند 181.7 ين.

من المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام في اتجاه تصاعدي وسط مخاوف بشأن العرض تعكس بشكل رئيسي حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية.

قررت وزارة الصناعة زيادة حجم الدعم المدفوع لتجار البنزين بالجملة بمقدار 2.1 ين إلى 38.8 ين للتر الواحد ابتداء من يوم الخميس.

ومع ذلك، فإن زيادة الدعم ليست قريبة بما يكفي لتعويض ارتفاع أسعار النفط الخام، حسبما قال مسؤول في مركز معلومات النفط، الذي يجري المسح الأسبوعي نيابة عن الوزارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)